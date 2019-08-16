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尼泊爾倡頒新例　登珠峰者須具攀山經驗

2019-08-16 列印
　　今年初的攀山季節最少有十一人攀登珠穆朗瑪峰時死亡或失蹤。一個顧問委員會已向尼泊爾政府提交報告，提議實施新規例，今後凡是申請攀登珠峰的人，都必須先證明他們具備攀山經驗，並且必須已經試過在尼泊爾攀登過最少六千五百米高的山峰，才會獲批准挑戰珠峰。

　　該委員會又建議，申請攀山通行證的人必須出示文件，證明他們身體健康及適宜做這種活動。他們要自行聘請富有經驗的嚮導，帶他們上山。

　　專家們又提出，向每名申請攀登珠峰的人收取最少三萬五千美元（約二十七萬三千港元）。若要攀登尼泊爾國內其他高於八千米的山峰，費用也要二萬美元（十五萬六千港元）。

　　尼泊爾旅遊部長巴蒂里對記者說：「我們會展開修例程序，令攀山活動更加安全，以及管理得更好。」全球十四個最高的山峰，其中八個坐落在尼泊爾。外國攀山者支付的攀山費，成為該國其中一個主要的收入來源。

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