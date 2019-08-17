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15卡粉紅鑽將拍賣值4.6億

2019-08-17 列印
　　俄羅斯阿爾羅薩公司計劃於十一月拍賣其開採的粉紅鑽「玫瑰花魂」，目前估值六千萬至六千五百萬美元（四億六千九百二十七萬至五億港元），可能將躋身全球最昂貴鑽石行列。

　　「玫瑰花魂」是一顆十四點八三卡的的橢圓形粉紅鑽，並以芭蕾舞劇《俄羅斯四季》的一幕為其命名。負責開採的阿爾羅薩公司發言人說，這顆被命名為「玫瑰花魂」的橢圓形鑽石，已被美國寶石學院認證為鮮艷的紫色粉紅色，具有極佳的透明度和極好的拋光性。

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