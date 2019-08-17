傳特朗普擬購買格陵蘭島

美國傳媒報道，總統特朗普已經向顧問諮詢美國是否可以購買格陵蘭島，並且要求他的白宮律師去調查這個想法是否可行。白宮和丹麥都沒有對特朗普的想法置評，而特朗普定於下月出訪丹麥。



《華爾街日報》引述知情人士說，特朗普去年春天與同事共進晚餐時回憶說，有人在圓桌會議上告訴他，對格陵蘭島擁有主權的丹麥在向格陵蘭提供援助方面遇到了財務困難，並建議他應考慮購買該島。



當時特朗普問：「想法如何？覺得可行嗎？」



美聯社引述一名特朗普親信證實，特朗普曾討論購買格陵蘭，但對此並非太認真。而共和黨一名國會助手說，特朗普和議員會晤時亦曾提過買島的可行性，但他們都對特朗普的說法不會太認真。



有分析指特朗普是相中了格陵蘭的天然資源及戰略價值，例如美國是否可以利用格陵蘭在北極建立更強大的軍事存在。



