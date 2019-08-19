﻿阿富汗婚禮﻿﻿遭自殺彈襲擊﻿ 至少63死182傷 包括大批婦孺

阿富汗首都喀布爾西部一個婚禮會場受到自殺式炸彈襲擊，造成至少六十三人死亡，一百八十二人受傷。死者包括大批婦孺。阿富汗內政部發言人拉希米說，傷者已被送往醫院救治。有目擊者形容這是今年內最為慘烈的襲擊。



事發於當地時間周六晚十時四十分，現場是喀布爾杜拜城婚禮大廳，據目擊者稱，當時室內大約一千二百名賓客。一名叫奧米德的生還者說：「許多人死傷。我當時和新郎身處一個房間內，突然傳來爆炸巨響。接着我找不到任何人，人人都倒卧地上。」另一名目擊者法爾哈德指，爆炸是在男賓區傳出，而他事發時身處女賓區。他說：「人人倉皇跑到外面，不停尖叫及哭泣。大廳充滿濃煙，男賓區幾乎所有人非死即傷。在爆炸發生後兩小時，他們仍然從大廳內抬出屍體。」



社交媒體的照片顯示，在婚禮大廳倒翻的桌子和椅子下，遍佈屍體。自殺式襲擊者是在男方接待區處發動襲擊。阿富汗內政部發言人拉希米說，傷者已被送往醫院救治。內政部其後確認至少有六十三人在襲擊中死亡，另有一百八十二人受傷。目前沒有任何組織承認責任。



拉希米證實，襲擊者在賓客群中引爆身上的炸彈，並認為塔利班和極端武裝組織「伊斯蘭國」（IS）的地方組織策動了襲擊。有目擊者表示，婚禮由當地屬於少數派的什葉派回教徒舉辦。而塔利班和IS等遜尼派回教組織，經常攻擊阿富汗及鄰國巴基斯坦境內的什葉派哈扎拉族群。儘管近來各界對塔利班與美國即將達成和平協議充滿期待，但最新襲擊發生後，阿富汗政府強烈質疑塔利班對和平作出的承諾。



