阿奇一頭紅髮似足爸爸

英國哈里王子和梅根的愛情結晶阿奇（Archie）已有三個月大了。大家一直對阿奇「似爸爸還是媽媽」一事很感興趣，當時哈里和梅根還不確定他到底像爸爸還是媽媽，但現在終於揭盅了！有皇室消息人士指，阿奇似乎繼承了他父親最容易辨認的特徵，一頭紅色頭髮。



該消息人士又說：「阿奇很可愛，胖嘟嘟的小腿和一小簇紅色頭髮，他真的很可愛。」父愛滿瀉的哈里就說：「他是個快樂的孩子」。上個月，阿奇出其不意地出現在爸爸和伯伯威廉王子參加的慈善馬球比賽上，當時梅根抱著他。這對皇室夫婦將努力給他們的兒子一個正常的童年，儘管他是皇室成員。



哈里和梅根今年秋天將會把阿奇一齊前往南非訪問。這將是他們的第一次正式家庭之旅！



