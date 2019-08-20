特朗普證欲購格陵蘭島 丹麥：非賣品 構想荒謬

美國總統特朗普周日證實，他有興趣向丹麥購買格陵蘭島，並形容這是一宗「龐大地產交易」。丹麥則重申，格陵蘭是非賣品，又指出向美國出售這個島的構想是荒謬的。



丹麥女首相弗雷德里克森強調：「格陵蘭是非賣品，格陵蘭不是丹麥的，格陵蘭是屬於格陵蘭的。我強烈希望這（購買格陵蘭的建議）不是真的。」雖然格陵蘭政府官員早已表明該島是非賣品，但據《華爾街日報》消息，特朗普周日仍就此議題上發表他的意見。



特朗普指格陵蘭為丹麥帶來沉重的「財政負擔」。他指：「它對丹麥帶來很壞的傷害，因為他們須負擔它，每年損失七億美元（近五十五億港元）。」他更提到：「我們與丹麥有非常好的聯盟關係。我們保護丹麥，就像我們保護地球上大片地區一樣，因此這個念頭便出現了。」



格陵蘭位處大西洋和北冰洋之間，現時是丹麥的半自治領土，全島二百萬平方公里全年大部份地區都被厚厚的冰雪覆蓋，有大約五萬七千人居住，大部份是原住民。



美國在格陵蘭島上有一個圖勒空軍基地，已經運作了數十年，是位於地球最北的美軍基地，也是分佈在世界各地的美軍雷達、導彈預警及太空偵察網絡的一部份。白宮經濟顧問庫德洛周日接受霍士新聞台訪問時也表示，格陵蘭是一處「有大量珍貴礦產資源的戰略性地方」。



特朗普認為格陵蘭實質上由丹麥擁有，他更指出：「在戰略上，它是令人感興趣的。」但他強調，這不是優先要去做的事。



特朗普定於九月前往歐洲訪問，到時也會在丹麥停留，未知到時會否與丹麥領袖和政府官員討論上述建議。



