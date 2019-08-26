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金正恩指導新火箭炮試射 形容「了不起武器」

2019-08-26 列印
■金正恩發言時稱，國家需要加強發展武器，果斷地對抗來自敵對勢力愈來愈大的軍事威脅和壓力。網絡圖片
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　　北韓最高領導人金正恩周六再次指導及監督「新研發武器」的試射，並對成果感到滿意，形容「新研發」的系統是「了不起的武器」，對參與設計和建造的科學家表示「高度欣賞」。這項消息令美國和北韓於短期內恢復無核化會談的機會，更加黯淡。

　　據朝中社報道，周六成功試射的是一種新研發的「大型多重火箭炮」。金正恩親自到發射場了解及下達試射命令。按發佈照片顯示，八輪重型車上安裝了一些巨型管道，有火箭從那些大型管道射出。朝中社稱，這次試射取得成功，印證北韓火箭炮武器系統的技術和特性，已經達到了預期目標。金正恩給予高度評價，形容這是一種「了不起的武器」。

  金正恩發言時稱，國家需要加強發展武器，果斷地對抗來自敵對勢力愈來愈大的軍事威脅和壓力。

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