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﻿日外相被轟戴「金錶」炫富

2019-08-26 列印
        日前北京舉行了第九次中日韓外長會，此次會議日本外相河野太郎亦是參加者之一，他在推特上直播北京之行，引來許多中日網友的關注。有位日本網友新村紘宇二就對河野外相進行「憤怒批判」，指河野外相戴「金錶」是「可恥」。

  這場「憤怒批判」是由一張河野太郎和韓國外長康京和的合影引發的。推特用戶新村紘宇二早前轉發此照，質疑河野「戴金表炫富」。其推文中狠批河野，指河野握手時露出『金錶』，是「可恥！」，更反問：「你們這些人為何如此炫耀「金錢勢力」？沒想到，河野數小時回應「是竹製的，怎麼了？」並上載竹錶(左圖)的照片以證「清白」，旋即有大量網大讚「好厲害」！綜合報道

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