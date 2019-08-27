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﻿遊小村莊品酒賞紅辣椒 G7第一夫人體驗法式生活

2019-08-27 列印
        法國是購物和文化天堂。在七大工業國集團（G7）峰會期間，各國的第一夫人在法國「第一夫人」特羅尼厄帶領下，到訪比亞里茲附近的一個小村莊，體驗法式生活。

　　穿了一襲紅裙的特羅尼厄以東道主身份，陪同各國第一夫人到訪法國西南部巴斯克地區的艾斯佩拉特村，她們一同品酒，觀賞紅辣椒，並參觀麵包店、紡織服裝、鞋履店及教堂。

　　出席的第一夫人包括美國第一夫人梅拉尼婭、日本第一夫人安倍昭惠和澳洲第一夫人珍妮‧莫里森也有同行。此外，還包括智利第一夫人莫勒爾和歐洲理事會主席夫人馬烏戈熱塔。不過，七國之中的加拿大和意大利第一夫人，以及德國第一先生都沒有出席。英國首相約翰遜的女友亦未有出席。
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