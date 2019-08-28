實現英國脫歐 約翰遜堅守到最後一刻

英國首相約翰遜表明，他與歐盟的脫歐談判，準備談到十月三十一日截止期限前的最後一刻，有必要的話，將在當天作出無協議脫歐的決定。但工黨領袖郝爾彬認為，無協議脫歐實際上是「特朗普協議脫歐」，只會令到英國受制於美國總統特朗普和美國的大企業。郝爾彬重申，舉行新大選是避免硬脫歐的最好選項。



約翰遜強調，英國脫歐必須在十月三十一日實現，他又表示：「我認為實現脫歐是每個國會議員的工作，我認為這是人民想要的。我也認為這是英倫海峽另一端朋友與夥伴想要的。他們希望達成這件事，希望終結這件事。」綜合報道



