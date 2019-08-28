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需為藥物成癮負責　 強生被罰款44.7億元

2019-08-28 列印
　　美國奧克拉荷馬州法官周一就該州的鴉片類藥物作出重大判決，裁定強生（Johnson ＆ Johnson）公司應為近年來該州的鴉片類藥物濫用情況負責，判其賠償五億七千二百萬美元（約四十四億七千五百萬港元），作為該州政府醫療緊急服務金，用來治療鴉片類藥物上癮者。這項判決可以說是美國法院對鴉片類藥物造成的藥物上癮問題，首次作出明確的判決。

　　奧克拉荷馬州法官巴爾克曼（Thad Balkman）指出，強生公司多年來使用誇大的方式推銷鴉片類藥物的有效性，低估並淡化其成癮風險，從而助長了鴉片類藥物的流行，因此要作出賠償。對於這項判決，強生公司律師表明會提出上訴。

綜合報道

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