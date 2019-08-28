需為藥物成癮負責　 強生被罰款44.7億元

奧克拉荷馬州法官巴爾克曼（Thad Balkman）指出，強生公司多年來使用誇大的方式推銷鴉片類藥物的有效性，低估並淡化其成癮風險，從而助長了鴉片類藥物的流行，因此要作出賠償。對於這項判決，強生公司律師表明會提出上訴。
綜合報道
反修例示威暴力升級，日前示威者投擲多枚汽油彈，警方首次鳴槍示警。有消息稱，特區政府覺得讓局勢惡化下去，有需要以緊急立法形式，加強在法理上對局面控制的依據。特首林鄭月娥昨天被傳媒問及是否需要實行《緊急法...
2019-08-28
自本年一月赴廣州後失去聯絡的「民主小販」楊恒均（楊軍）證實被中國當局以間諜罪正式拘捕。多月來一直為楊恒均與中方周旋的澳洲外長佩恩（Marise Payne）表示，深感憂慮和失望。 楊恒均今年一...
2019-08-28
巴西當局周一表明拒絕七國集團（G7）援助應對亞馬遜雨林大火的計劃。總統博爾索納羅的幕僚長洛倫佐尼更勸籲法國總統馬克龍管好自己的家園及殖民地。馬克龍則指亞馬遜是世界問題，並向博爾索納羅喊話：「我們不容你...
2019-08-28
灣仔單幢盤壹環樓齡7年，坐落於港島核心商業地段，四通八達。今次介紹物業的放盤，實用面積851方呎，設3房1套間隔，室內裝潢雅致，甚有格調，而且廳房均坐向正東，可享有開揚港島市景，還遠望跑馬地馬場。 ...
2019-08-28
市場憧憬中美貿易談判有進展，外圍股市氣氛向好，美股杜指早段曾升超過一百點。杜指截至昨晚10時30分升90點，見25990點，升幅約0.4%，其後市場憂慮，經濟衰退，杜指轉勢跌逾百點，至於納斯達克指數，...
2019-08-28
今年回歸FC廣州（廣州恒大）的前鋒艾傑臣，最近成為球隊的進攻重心，成功分擔隊友荷西保連奴的入球重責，恒大在今晚亞冠八強首回合可望組成最強鋒線，主場擊退最近賽程密集的鹿島鹿角，主勝可取。 （Now671、有線612、652、FOX+今晚8:00直播） 荷西保連奴今季廿二輪中超入十五球，一直是恒大的主力射手。自上月艾傑臣由上海SP（上海上港）回歸球會後，這位三十歲射手成功分擔保連奴在鋒線的重擔，近七輪聯賽為恒大射入七球，教練簡拿華路滿意道︰「起初此子的體能水平未能滿足我的要求，不過他之後每次訓練都會付出百分之百努力，因此值得成為球隊正選。」 鹿角賽程密耗體力 由於中超目...
2019-08-28
著名油畫不但掛在美術館裏讓人觀賞，還會在舞台上「舞動」！威爾斯國家舞蹈團將於9月5日（四）至12日（四）重臨ArtisTree，帶來兩部新作——《Revellers' Mass》和《Tund...
2019-08-28
53歲嘅郭富城，17年4月同內地網紅方媛（Moka）奉子成婚，愛妻三年抱兩，城城錫到燶！近日，城城忙出埠工作，城嫂又要貼身湊4個月大「二寶」Charlotte，下月兩歲生日嘅大女Chantelle就拜...
2019-08-28
反修例風波，牽連甚廣，其中國泰航空公司因有飛行人員被控暴動罪卻未被停止飛行任務，國家民航局認為暴露出安全風險及隱患，向國泰發出重大航空安全風險警示。國泰兩名最高層管理人員其後請辭，亦有機師和員工被解僱。在這個敏感時刻，國泰兩架在多倫多等待起飛的客機，突然發生罕見事故，國泰表示會作出內部調查，但飛機涉航空安全，關係到廣大乘客安危，國泰應在當地報警，查過水落石出。 涉事的兩架國泰客機，停泊在多倫多機場，在起飛前作例行檢查，發現部份存放於機上、供機艙服務員使用的手提氧氣樽，遭排氣或部份排氣。國泰表明會嚴正處理事件，並作出內部調查，同時強調事件中機組人員及乘客安全無受影響。 由於當...
2019-08-28
「逍遙自在」和「豹子頭」將在明日凌晨運往韓國，為出賽作好準備，而兩駒的練馬師將於下周三才出發，以在當地監督馬匹的最後試跑。另一方面，有消息指出，原定韓國盃和韓國短途錦標均為國際三級賽，但因今年日本賽駒不獲邀請，令整體參戰馬的級數未達水平，最後可能不會被評為三級賽。 馬場浮世繪
2019-08-28