  • 2019年8月28日 星期三
  • 33º
  • 64%
熱門： 懸紅國泰城集會中英聯合聲明逃犯條例和你飛

日報新聞 > 國際

﻿日「防狼印章」阻性騷擾

2019-08-28 列印
　　自本年五月起日本文具公司「旗牌」（Shachihata）於社交媒體上推出「防狼印章」的構想，而近日旗牌宣佈試售「防狼印章」。

　　「防狼印章」是幫助受騷擾者將印章印於做出騷擾行為者的衣服或身體上，印章所用的透明墨水只要用附帶的特殊燈光照射後，手上便會浮現攤開的手掌印記，警方或其他民眾可藉此辨識有可能做出騷擾行為的人。「防狼印章」每套售價二千七百日圓，首批推出五百套。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd