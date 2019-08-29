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平息鴉片類藥物訴訟潮 傳普渡製藥廠賠939億和解

2019-08-29 列印
　　止痛藥「奧施康定」（OxyContin）生產商美國普渡製藥廠（Purdue Pharma LP）及大老闆薩克勒家族（Sackler Family），據報提議付出一百億至一百二十億美元（約七百八十億至九百三十九億港元），試圖解決針對該公司的二千多宗有關鴉片類藥物的訴訟，但在現階段未有定案。

　　兩名消息人士透露，普渡提出一套計劃大綱，包括申請破產保護令，作為解決索償糾紛的機制。消息人士拒絕透露詳情，只是說各方仍未達成協議，而談判仍然有破裂的可能。

　　美國全國廣播公司（NBC）報道，普渡的代表律師上周在克利夫蘭進行秘密會談時，提出上述金額。普渡沒有對NBC的報道作出回應，但向英國《衞報》發出一篇聲明，指該公司會繼續積極在此類官司中作出抗辯。聲明指，各方現在應該為鴉片類藥物危機中受影響的人和社區，提供協助，而非糾結於訴訟。

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