  • 2019年8月29日 星期四
  • 31º
  • 76%
熱門： 罷課楊柳逃犯條例林子博護旗手

日報新聞 > 國際

蓬佩奧透露 特朗普冀盡快達貿協

2019-08-29 列印
　　最近美國總統特朗普對中美貿易談判反覆無常的發言令人困惑，美國國務卿蓬佩奧接受美國媒體訪問時為此解話，指特朗普希望盡快與中國達成貿易協議。蓬佩奧認為美中貿易談判，已有實際進展，但未知達成協議的期限。他更提及美國最近一項農業調查顯示，有七成二農民指貿易戰正在危及他們的農場經營。對此蓬佩奧表示，政府明白影響，但暫時未有解決時間表。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd