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世衞︰每日喝汽水增早死風險

2019-09-05 列印
　　世界衞生組織發表一份研究報告指出，每天喝汽水會增加早死的風險。參與者每天都喝不同種類的汽水，結果顯示這種習慣與較高的早死機會有莫大關係。

  研究發現，每天喝兩杯或以上（每杯容量二百五十毫升）健怡汽水的人，在接着的十六年內死亡的風險，比正常人高出百分之二十六。因心血管病而死亡的比率，更上升百分之五十二。每天飲兩杯或以上含糖汽水的人，在同一時期內死亡的比率上升百分之八。換言之，常喝含人工代糖汽水的人，早死的機會遠遠高於喝全糖汽水的人。

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