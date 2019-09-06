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國會禁硬脫歐提前大選 約翰遜遭雙重打擊

2019-09-06 列印
　　英國首相約翰遜周三遭受雙重打擊。國會下議院先通過阻止英國「硬脫歐」的議案，繼而再否決了約翰遜所提出提前於十月十五日舉行大選的動議。約翰遜原定盤算全數落空。

　　下議院較早時通過阻止英國「硬脫歐」的議案，消息公佈後，金融市場作出正面反應，英鎊匯價應聲急彈。隨後下議院再辯論及否決提前舉行大選的動議，國會成功奪取了脫歐議程的控制權，令到約翰遜及其領導的保守黨政府處於下風。

　　各方預料上議院最快會於下周一，通過要求歐盟延長脫歐期限至明年一月三十日的議案。郝爾彬表明，只要該項議案成為正式法例，工黨便會支持提前舉行大選，但未知他是否同意約翰遜所提出的十月十五日大選日期。有留歐派議員希望，即使提前大選，也要在十月三十一日之後才舉行。

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