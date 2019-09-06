fb數據庫曾任瀏覽 四億用戶電話資料恐外洩

facebook洩漏用戶資料事件可謂是層出不窮。據外媒報道，一個儲存了數億條與facebook帳戶關聯的電話號碼數據庫，沒有設密碼且接受所有人訪問。facebook發言人表示，數據庫已被刪除，目前沒有證據表明facebook帳戶遭到入侵。



據日前美國科技網站TechCrunch報道，一個超過四億一千九百萬條用戶ID和電話號碼的線服務器，沒有設密碼，並任何人都可訪問。當中更還包含有用戶的姓名、性別和國家/地區的位置信息。據《衛報》報道，facebook證實了TechCrunch的報道，並表示正在調查編寫該數據庫的人員和時間。



facebook發言人南錫洛表示，在臉書禁用電話號碼搜尋功能前，該數據庫就已經被刪除。同時他指出，由於數據存在重複，實際上被洩露的用戶數據大約是報道所稱的一半。



