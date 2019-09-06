  • 2019年9月6日 星期五
  • 27º
  • 86%
熱門： 撤回港鐵中大迎新營嘉盛苑梁舜燕

日報新聞 > 國際

特朗普疑修改天氣圖 圖證自己說法

2019-09-06 列印
　　美國總統特朗普向來以出位言行而著名，近日繼祝賀波蘭「被入侵」，特朗普又有一宗懷疑改天氣圖以證自己說法的事件。

　　特朗普自上周日起表示，阿拉巴馬州會受颶風「多里安」吹襲，但美國國家氣象局否認，並指因風暴中心離阿拉巴馬州太遠，當地不受影響。

　　特朗普更於周三在白宮展示一張天氣圖，但被在場記者質疑改圖。

　　隨後他於推特上貼出一張當地政府的電腦圖作出反駁，他指自己已接受該記者的道歉，他更指：「誰也無法保證多里安不會改變路線。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd