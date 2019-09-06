夏洛特公主開學了

英國皇位第二繼承人威廉王子和夫人凱特的四歲女兒夏洛特公主開學了。她於周四跟隨哥哥喬治王子到倫敦西南面的托馬斯‧巴特西學校上學。威廉和凱特都有陪同兩兄妹到學校。四歲的夏洛特公主更向在場人士可愛吐舌，凱特皇妃亦與她一同展露燦爛笑容。







夏洛特公主是英國皇位第四繼承人，而五歲的喬治則是第三繼承人。喬治王子自二O一七年起已在該校就讀。他們的弟弟路易王子剛於今年四月慶祝一歲生日。







托馬斯‧巴特西學校總共有五百六十名男女生，年齡由四歲至十三歲。以四歲的級別為例，每年學費高達一萬九千英鎊（約十八萬港元）。







綜合報道











