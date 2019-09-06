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全身式水泡享受夏日水上飄

2019-09-06 列印
　　為了愉快去海邊游泳，有「光敏感」的旱鴨子可以怎樣做？現在西班牙的藝術家Siigii就推出了一款「全身式水泡」，可防UV之餘又可以舒適在「水上飄」。據藝術家Siigii於IG上表示其設計概念起源於他由十一歲開始對陽光出現「光敏感」，令他產生「接受自己與他人的不同、進而創造更多可能」的想法 。



　　這款名為「S.A.D. SUN ALLERGY DIARIES」水泡，就好似一張水上浮牀，讓人躺在其中，更可防曬，令有「光敏感」的旱鴨子都可享受海水浴的樂趣。產品相一上載，就旋即引起網民熱議，不少旱鴨子和怕曬人士都冒出留言指「 玩水不用怕曬黑，這個我需要」、「根本旱鴨子救星」、「終於可以體驗游泳的感覺了」。綜合報道

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