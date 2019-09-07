  • 2019年9月7日 星期六
  • 28º
  • 86%
熱門： 修例風波罷課太子站港鐵梁兆玉

日報新聞 > 國際

聯合國制裁委員會：北韓仍發展核彈計劃

2019-09-07 列印
　　聯合國安理會轄下的北韓制裁委員會發表報告，指出雖然北韓二○一七年後不再進行核試和試射洲際彈道導彈，但仍在發展核彈計劃。

　　報告又指，北韓不斷透過海上非法船駁船方式走私精煉油和煤炭，以此逃避制裁，並對全球金融機構和虛擬貨幣交易所等進行網絡攻擊，非法獲取二十億美元（約一百五十六億港幣）。

綜合報道

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd