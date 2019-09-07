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尼斯湖水怪是巨型鰻魚？

2019-09-07 列印
■這張1934年爆出的著名照片後來被證明是假的。資料圖片
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　　尼斯湖「水怪」的傳說由來已久，眾說紛紜。紐西蘭奧塔戈大學基因學教授格默爾（Neil Gemmell）認為，傳說中的尼斯湖水怪可能是巨型鰻魚。去年六月以來，奧塔戈大學組織的國際科研究考察隊，從尼斯湖不同深度的水域抽取超過二百五十份樣本，然後從樣本中分析出生物DNA，並進行對比分析。經檢測，研究人員認為，傳說中的尼斯湖「水怪」有可能是巨型鰻魚。

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