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七國協議組天災網絡 保護雨林

2019-09-09 列印
　　七個亞馬遜雨林周邊的南美國家領袖於哥倫比亞萊蒂西亞舉行的高峰會上簽署一項協議，同意共建天災網絡加強合作，互相協調應對災難，同時用衛星監測雨林，阻止非法伐木及避免火災重演。

　　出席會議的政府領袖和官員包括東道主哥倫比亞、玻利維亞、厄瓜多爾、秘魯的總統、蘇里南副總統、圭亞那天然資源部長、還有沒有親身出席但透過視像系統亮相的巴西總統博爾索納羅，簽署這項《亞馬遜萊蒂西亞協議》。

　　七國同意建立一個天災網絡，以更好地於雨林火災中合作和協調；同時亦合作推動再造森林倡議。據巴西公佈的數據，本年八月份亞馬遜雨林（巴西）區伐木量已連升四個月，情況令人關注。

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