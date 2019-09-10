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內地推首款「人造肉」月餅

2019-09-10 列印
　　中秋節快到了。蘇浙等地傳統會食鮮肉月餅，惟內地豬肉價格一直飆升，內地有商家近日就推出「人造肉」月餅，雖然有網民搶先試食後表示真假難分，但被接受程度仍有待提升。人造肉月餅噱頭大於實際。

　　內地首個「人造肉」品牌「珍肉」與深圳上市公司「雙塔食品」合作，再由上海百年老字號「老大房」生產，推出「人造肉」月餅。新產品於上周五預售，一盒六個的人造肉月餅，共售出三千盒。

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