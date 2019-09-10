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英出土古羅馬文物現簡體字

2019-09-10 列印
　　最近考古學家在英國西伯克郡的博克斯福特（Boxford）村莊內，挖掘出一幅已有一千六百年歷史，且體積龐大的古羅馬馬賽克壁畫，上面繪製的圖樣相當精緻，保存也很完整。但令人驚訝的是，有網民在官網所發放的出土文物照片之中，赫然發現有一塊石頭上，竟然用簡體中文刻着「吉姆在這裏」。

　　網民看了覺得相當驚訝，紛紛留言稱：「看來中國已經造出時光機」、「原來中國人在老早之前，就已到過西方啦！」、「這難道不是惡搞、造假的嗎？因為簡體字是近代才有的，騙誰呀？」。英國《每日郵報》

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