網民看了覺得相當驚訝，紛紛留言稱：「看來中國已經造出時光機」、「原來中國人在老早之前，就已到過西方啦！」、「這難道不是惡搞、造假的嗎？因為簡體字是近代才有的，騙誰呀？」。英國《每日郵報》
英出土古羅馬文物現簡體字
網民看了覺得相當驚訝，紛紛留言稱：「看來中國已經造出時光機」、「原來中國人在老早之前，就已到過西方啦！」、「這難道不是惡搞、造假的嗎？因為簡體字是近代才有的，騙誰呀？」。英國《每日郵報》
為香港擔心 盼渡過難關 李嘉誠：不能接受 暴力升級
長和資深顧問李嘉誠前日在慈山寺與信眾為香港祈福時，公開談及反修例風波，認為情況繼續下去非常不好，呼籲在政治問題上，大家能夠為對方諗一諗，大事化小。李嘉誠表示，對於近日社會暴力升級，對法治造成衝擊，不能...
2019-09-10
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外貌不完全一樣令主人失望 中國首隻複製貓「大蒜」 誕生
中國首隻複製貓「大蒜」誕生。「大蒜」是一隻經代孕貓自然分娩的英國短毛貓，委託人黃雨為了彌補錯誤導致寵物貓過世的遺憾，選擇了複製寵物再續前緣。 今年初黃雨正式向北京希諾谷生物科技有限公司提出複製「大蒜」。黃雨表示他曾為複製與否感到猶豫，「雖然外觀還在，但我不知道牠的性格是否和以前的『大蒜』一樣。以前『大蒜』的那種靈性能不能被保留。」 被指DNA匹配 複製貓「大蒜」的母體，因疾病過世，主人黃先生捨不得「大蒜」，於是在複製技術下誕生了這隻新的「大蒜」。「大蒜」是今年七月份通過代孕貓自然分娩的。據《紐約時報》提及今年八月黃雨與第一次見到這隻新「大蒜」時，他發現複製出來的大蒜與他以前...
2019-09-10
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東京首都圈交通陷大混亂 「法茜」登陸千葉釀兩死61傷
強颱風「法茜」周一清晨近五時登陸千葉市，據NHK引述昨日下午當地警方和消防部門指，在東京和神奈川縣以及東京都市區和靜岡縣已有兩人喪生，六十一人受傷，超過九十三萬戶停電。受颱風影響，首都圈內的電車及地鐵...
2019-09-10
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近灣仔商業區 慧景臺清雅廳堂簡潔怡人
慧景臺位於中半山堅尼地道，環境清幽，位置上既靠近灣仔商業區，亦擁有小學12名校網之優勢。今次介紹的放盤，實用面積817方呎，3房改2房設計，據知，屋內的裝修及傢俬都是全新，買家可即買即住。 慧...
2019-09-10
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努欽：貿談取得進展 憧憬央行出招 美股逼近高位
市場憧憬各國央行出招支持經濟，以及中美貿易談判有進展，美股早段向好，繼續逼近歷史高位。美國國債息率上升，重磅銀行股走勢向好，推升大市。杜指早段曾升91點，報26889點；納指則升16點，報8119點；...
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「英」雄殺「科」
英格蘭射手哈利卡尼上輪歐洲國家盃外圍賽連中三元後，國際賽累積入廿五球，只差四球便可躋身英軍歷史射手榜頭十。三獅今晚A組主場對弱旅科索沃，卡尼不會放過「數胡」機會，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。 （有線601、661台周三凌晨2:45直播） 哈利卡尼上仗歐國外A組主場4:0大勝保加利亞時獨取三球，累積為英格蘭入二十五球，離英軍史上射手榜並列第九位的林柏特和活獲特只差四球。這名廿六歲射手矢言再接再厲：「球隊有很多技術超卓和具侵略性的攻擊球員，所以經常取得十二碼，而我平日勤練十二碼確保比賽時沒有失手。」 科索沃作客差 對手科索沃上輪主場2:1擊敗捷克，四輪勝和參半保持不敗...
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珠海深圳 潮玩新地標
粵港澳大灣區擁有豐富旅遊資源，好玩新地標林立，加上高鐵及港珠澳大橋等相繼開通，交通比以往便捷，難怪火速成為旅遊熱選之地。重點推介珠海人氣室內互動體驗場館「獅門娛樂天地」，以及深圳南山區潮人必遊的「萬象...
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揸林寶買尿片被困「老銅」 城城拖愛妻 轉戰跑馬地撐枱腳
曾喺電影《寒戰》系列飾演警務處處長嘅郭富城，周日揸林寶戰車踩落銅鑼灣遇正示威，吸引大批市民及記者圍觀嘅佢話「我去買尿片呀!」雖然尷尬，但聽落不知幾warm呀！為怕再被困，城城揀同愛妻方媛（Moka）二...
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社論——斥「盡情破壞」 挺「努力興建」
周日一批激進示威者攻擊港鐵中環站，砸爛站內設施，打碎數個出入口的大玻璃、擲物堵塞扶手電梯，甚至肆意縱火，事件中沒有市民受傷，可算不幸中之大幸。他們的破壞行為，令港鐵運作大受影嚮，幸而前線人員發揮超高的工作效率，經過通宵搶修，兩個站昨早都恢復正常服務，為公眾提供乘車便利。有人「盡情破壞」，有人「努力興建」，究竟誰符合廣大市民利益？答案不說自明。 港鐵是重要的公共交通工具，但自反修例示威發生以來，有激進示威者遷怒於港鐵，導致接二連三的攻擊港鐵車站，而且一次比一次嚴重。中環港鐵站遭到嚴重破壞，引起不少市民擔憂，若兩站昨天需要封閉，必定阻礙市民前往中環、灣仔上班或處理個人事務，影響...
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馬場浮世繪——澳媒︰希斯下季返港開倉
昨日澳洲傳媒報道，曾在港從練九個馬季，並於一九九七/九八和九八/九九年兩個馬季年度成為冠軍練馬師的大衞希斯，將在下季重臨香港開倉，以取代將於今季後榮休的大摩。今年十月份屆五十七歲的希斯，於○五年離港返回澳洲時，曾表示不排除日後重臨。當年他回祖家先重掌家族名下的靈犀牧場業務，至一四年與與姪兒戴寶力合組練馬，兩年後兒子比安希斯加入成為三人組，於上個澳洲馬季贏馬二百二十一場，排名維多利亞省練馬師榜的第二位。其實早兩三年前便曾有傳希斯會回港從練，但當時他表示希望先扶植兒子成才。 香港馬會暫未回應有關希斯返港開倉的報道，不過據悉有馬主曾發電郵問希斯，對方無正面回答，看來該報道不是空穴...
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