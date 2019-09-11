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北韓稱願與美重啟會談 清晨再發射兩枚飛行物

2019-09-11 列印
　　美國與北韓今年二月底在越南河內舉行的第二次峰會破局收場。雖然北韓周一表示，願意於九月底與美國重新啟動核子會談。但數小時後，北韓於周二清晨發射了兩枚飛行物。

　　北韓副外長崔善熙於九月底與美國進行「全面的討論」。美國國務卿蓬佩奧亦曾透露，在未來數天或數周內前往北韓進行朝鮮半島無核化會談。但崔善熙強調，華府必須採取新的態度，否則會談可能會再度破裂。

　　但北韓於周二清晨六時五十三分和七時十二分，在平安南道價川市一帶向東發射兩枚近程飛行器，最大飛行距離為三百三十公里。這是北韓於八月二十四日發射超大型火箭炮後，時隔十七天再次試射疑似近程導彈，也是今年以來第十次發射飛行器。

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