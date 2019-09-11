  • 2019年9月11日 星期三
  • 32º
  • 68%
熱門： 報料熱線伸縮警棍迦密柏雨太子站修例風波

日報新聞 > 國際

以色列總理展示衛星圖片 指伊朗擁秘密核子基地

2019-09-11 列印
　　以色列總理內塔尼亞胡周一在耶路撒冷出席一項活動演說時，展示兩幅人造衛星圖片，指伊朗有一個外界不知道的秘密核子基地，並已毀滅證據，呼籲世界各國領袖跟隨美國向伊朗實施嚴厲制裁。

　　根據圖片顯示，秘密基地位於伊朗伊斯法罕以南的阿巴代市附近。現在距離以色列大選只有八天，反對黨派指責內塔尼亞胡在這個時候公佈這些情報，只是為了政治宣傳。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd