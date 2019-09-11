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﻿特朗普突炒鷹派國安顧問

2019-09-11 列印
　　國總統特朗普突然Twitter推文，宣佈開除鷹派國家安全顧問博爾頓。他說：「我昨晚通知博爾頓，不再需要他在白宮的服務。我強烈不同意他的很多建議，政府內很多人也不同意。」特朗普說，他會在下周提名接替人選。

　　博爾頓擁有耶魯大學法學學士和法學博士學位，是美國政壇保守派代表人物之一，為著名的外交鷹派，奉行單邊主義和強硬外交政策。他對伊朗的核武計劃持強硬態度，要求嚴罰北韓，也主張強硬對付中國。他上月底訪問烏克蘭基輔，曾與烏克蘭官員討論美國對「中國不公平貿易行為」的擔憂。

　　數天前，CNN報道，博爾頓與國務卿蓬佩奧不咬弦，兩人在伊朗、北韓等國際問題上意見不合。在阿富汗問題上，博爾頓反對與塔利班達協議。
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