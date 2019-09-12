安倍新內閣俊俏面孔 小泉之子「名草有主」

日本首相安倍晉三周三宣佈改組內閣，其十九名閣員中將撤換十七位，僅副首相兼財政大臣麻生太郎，以及內閣官房長官菅義偉可留任原職。值得注意的是小泉進次郎，他不但被視為執政自民黨明日之星，同時是前首相小泉純一郎次子，更於日本人氣很高，這次是首次入閣擔任環境大臣。



獲安倍提拔入閣的自民黨眾議員小泉進次郎，今年三十八歲，當選四屆眾議員，以入閣年齡來看，是二次大戰後第三年輕入閣的政治人物。他由於外表俊俏，有很多支持者，在日本人氣很高。可惜已名草有主，上月初小泉進次郎公佈要與女主播日法混血的政壇後代瀧川克里斯汀結婚。



這次小泉進次郎入閣，被外界視為安倍有意圖宣示內閣改革的態度。安倍招攬政治上的「敵人」小泉純一郎之子一事，有分析認為透過提拔小泉，可以拉攏其他無派閥黨員，推進安倍最拿手的「融和」策略；更將是再一次實行農業改革的機會。



