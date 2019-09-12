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新宿御苑多語服務吸遊客

2019-09-12 列印
　　繼日前新宿御苑舉行了一連兩日的滅蚊培訓，昨日日本環境省更將從下年度起推出多語種應對，以及引入無現金結算服務，以方便到訪新宿御苑、皇宮外苑及京都御苑的旅客。隨着東京奧運會和殘奧會即將於明年夏天舉行，預計訪日遊客將有所增加，以期吸引更多外國遊客。

　　據共同社報道，這三處設施原為皇室土地，戰後被移交用作國民公園。由於可以很方便地在此觀賞日本的植物和傳統庭院，在海外也享有很高評價。三處設施皆為每年有幾百萬人次訪問的熱門景點，據推測其中二至五成為外國人。

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