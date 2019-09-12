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「911」十八周年前夕 美軍空襲伊斯蘭國據點

2019-09-12 列印
　　911恐襲十八周年前夕，美國總統特朗普周二發佈行政命令，擴大行政單位打擊恐怖份子及其金主、支持者的權限。另外，美軍戰機周二襲伊斯蘭國（ISIS）成員出沒據點，而911恐襲十八周年當日，美國駐阿富汗大使館遭受一枚火箭襲擊，該大使館官員於一小時後宣佈，已全部清除且無人受傷。

　　從美國中央司令部推特發佈的行動片段可見，美軍地毯式轟炸引發的一排火球，顯示轟炸的精準度。而「堅定決心」行動指揮部發言人柯金斯上校在官方推特帳號表示，美軍共投下三萬六千公斤的炸彈，轟炸伊拉克北部薩拉赫丁省的卡努島。

美駐阿富汗使館遭襲擊

　　據美聯社指，周三美國駐阿富汗大使館遭受一枚火箭襲擊。據報，在大使館內，員工通過揚聲器聽到信息：「大使館受火箭襲擊並發生爆炸。」

　　阿富汗官員沒有發表評論。附近的北約成員也表示沒有人員受傷。

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