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金正恩指導超大型火箭試射

2019-09-12 列印
　　北韓朝中社報道，北韓領袖金正恩周二指導超大型火箭炮試射，表示超大型火箭炮的實戰能力、飛行軌道、精準度和精密制導能力得到最終驗證，並指示今後還要繼續試射。但報道未有提及「發射成功」，不排除部份試射失敗的可能性。南韓政府消息人士透露，北韓前一日發射的飛行器中，有一枚很可能落在內陸地區。分析認為，金正恩要求繼續試射，也意味着有關武器體系尚未開發完成。

　　韓聯社指，從朝中社周三公開的發射圖片中可見，移動式導彈發射車與北韓上月二十四日發射時使用的四發射管車相同。從其中一個發射管未揭外蓋推測，北韓有可能發射了三枚飛行器。圖中還清晰可見金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正在現場陪同視察。南韓聯合參謀本部周二表示，北韓當天上午在平安南道價川一帶向東發射兩枚短程飛行器。

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