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英國擬允留學生 畢業後兩年內留英求職

2019-09-12 列印
　　據英國內政部最新公佈，將容許留學生畢業後留英兩年，以尋找工作或創業。據了解該新方案指，留學生可自由選擇工種和數量，但必須持有在教育機構學習的記錄，以備入境檢查。首相約翰遜指，這有助學生釋放潛能，讓他們在英國創業。

　　教育界人士歡迎有關方案，認為留學生可帶動經濟，亦有助英國重回外國學生進修首選國家的地位；但有輿論指，這可能會令留學生投閒置散。

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