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內塔尼亞胡揚言連任後 吞併約旦西岸三分一土地

2019-09-12 列印
　　以色列總理內塔尼亞胡周二揚言，如果他在即將舉行的大選中勝出連任，他將會吞併約旦河西岸的約旦河谷，即佔西岸巴勒斯坦人的三分一地區。

　　內塔尼亞胡此舉將會令許多巴勒斯坦人立國的夢想破滅，亦勢必令中東局勢急劇惡化。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯表明，如果內塔尼亞胡這樣做的話，巴以之間的所有協議都將作廢。

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