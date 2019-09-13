兩岸專家 教你最佳賞月時機

根據史志成指，中秋當天京津一帶的賞月最好時機是日落後兩小時。他指，此時的月亮溫婉可人，靜謐安詳，很容易讓人浮想聯翩。即使用肉眼細觀月亮，都可以看到月亮表面有些地方較明亮，有些地方較暗淡。而這些明暗交錯的圖案，正好給人們豐富的想像空間。
台灣中央社新聞引述台北市天文館表示，今年月圓在中秋節隔天，不僅是今年最小滿月，也是一九九三年九月三十日以來，最小的中秋月，下次中秋逢最小滿月要二零三七年九月二十四日。
今日是中秋佳節，一家人外出吃大餐慶祝，小心被無良食肆欺騙。海關為打擊酒樓、海鮮檔、蔬果等店舖「呃秤」欺客，早前派關員到多個地區近百間商店放蛇，揭發十一宗違法個案，其中一間在土瓜灣的酒樓最離譜，訛稱堂食...
2019-09-13
鴻海集團創辦人郭台銘日前被台媒揭發將於中秋節當日退黨，他否認後再於前日與台北市長柯文哲一同參拜城隍廟，又被外界笑言是「中秋起義」，郭亦再未有正面回應。昨日郭台銘終於宣佈退出國民黨，外界猜測他是為獨立參選而鋪路，外界關注他參選時，會否與柯文哲及前立法院長王金平結盟成第三勢力。 郭台銘昨日上午透過幕僚蔡沁瑜對外宣佈，正式退出國民黨。郭批評國民黨中常委把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前。蔡沁瑜昨表示「這和郭先生當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳，郭台銘也不會眷戀這個政黨，即日起，郭台銘先生退出中國國民黨。」 國民黨成員對郭台銘退黨一事表示不滿，亦深感遺憾，揚...
2019-09-13
中秋節到了，在人月兩團圓的日子，如何可以看到最美的月光？中台關注大不同。據新華社引述中國天文學會會員兼天津市天文學會理事史志成指：「日落後兩小時是賞月的好時機。」而台北市天文館最關注中秋節隔天是本年最小滿月。 根據史志成指，中秋當天京津一帶的賞月最好時機是日落後兩小時。他指，此時的月亮溫婉可人，靜謐安詳，很容易讓人浮想聯翩。即使用肉眼細觀月亮，都可以看到月亮表面有些地方較明亮，有些地方較暗淡。而這些明暗交錯的圖案，正好給人們豐富的想像空間。 台灣中央社新聞引述台北市天文館表示，今年月圓在中秋節隔天，不僅是今年最小滿月，也是一九九三年九月三十日以來，最小的中秋月，下...
2019-09-13
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城11座低層C室，面積484方呎，三房間隔，議價後以695萬易手，呎價14360元。據了解，原業主於92年以144.5萬...
2019-09-13
中美貿易關係有改善跡象，據外電報道引述交易商指，在中美下月舉行高級別經貿磋商前，中國向美國購買至少六十萬噸大豆，是今年六月以來最多。所購大豆將於第四季分批運往中國。加上歐洲央行落實放鬆貨幣政策，美股三...
2019-09-13
里昂法甲四戰入十球，火力和班霸巴黎聖日耳門並列最強，教練施雲奴歸功於鋒將迪比和穆沙迪比利擦出火花。有這兩位射手雙劍合璧，該隊今晚聯賽可望延續強盛火力，作客擊敗開季勢頹的艾米恩斯，下周二歐聯作東對辛尼特前高奏凱歌，客勝去馬！（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周六凌晨2:45直播） 雖然里昂法甲開季四戰僅兩勝一和一負排第五，不過合共轟入十球，跟聖日耳門同屬最多。該隊進攻無堅不摧，施雲奴坦言迪比和穆沙迪比利一對前鋒功不可沒︰「迪比在荷蘭習慣充當箭頭，在里昂多數負責左路側擊，不僅兩個位置都勝任有餘，而且在我體系下跟穆沙迪比利合作無間，可以共同取...
2019-09-13
氣炸鍋成為近年人氣家電之一，它除可代替油炸外，煮食過程還能釋出食物多餘油份。澳洲品牌Breville最近便推出智慧型氣炸電焗爐，通過多重密封及石英管等科技，令這部外形儼如傳統焗爐的新機，做到氣炸、慢煮...
2019-09-13
今年半百嘅美魔女伍詠薇，月前撇甩老公練海棠獨遊海南島，人妻大晒fit爆水着照，自豪話「25年前嘅一件頭泳衣都啱着」，被封「伍索」！凍齡功夫超班嘅伍姑娘出得廳堂，但結咗婚廿年都被取笑係「無飯主婦」，距離...
2019-09-13
「執輸行頭，慘過敗家」這句諺語相信唔少香港人由細聽到大，意思指遇到優惠好處時，唔好輕易錯過，一定要盡量爭取。香港人有一個更貼地嘅詞語形容得到優惠好處──「攞著數」，英文亦有直接以著數嘅廣東話讀音而成，極具香港特色嘅詞彙 ── JETSO，可見香港人攞著數文化相當普及，已經漸漸成為香港人嘅消費價值之一。無可否認而家大家消費時嘅著眼點由以往嘅看重質量品牌慢慢變得價錢先行，就算自己無興趣嘅產品有好抵嘅優惠，大部分香港人都會不自覺望上一眼，「唔幫襯都趁墟八卦下」。 香港嘅商戶品牌深知香港人對著數嘅堅持，喺營銷策略上亦有所調整。大多商戶喺宣傳產品或服務時，會放大「優惠」、「折扣」、...
2019-09-13
苗禮德周日派四駒出戰，上周日跑第二的「艦長天下」續配蔡明紹而匆匆再戰，苗禮德指馬兒剛戰力拼至終點才僅負，賽後既保持良好狀態，而且錯過了本周日的五班千四米，便要待至十月二十日，所以決定趁馬勇再拼，希望牠可贏得在港首捷。苗禮德另說「騰龍駒」上季尾跑二班賽排大外檔亦所負不遠，今次負輕磅再跑千二米，有望入三甲。 馬場浮世繪
2019-09-13