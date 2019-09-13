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天文學家發現「K2-18b」行星大氣層內有水

2019-09-13 列印
　　現在天文學家首次發現，距離地球一百一十一光年有一個星體的宜居地帶內有一顆名叫「K2-18b」的行星，發現其大氣層內有水！

　　由於「K2-18b」距離地球太遠，以人類現時的科技無法發射探測器前往。期望十年內能研發更先進的天文望遠鏡以偵測，到時便可確定該顆行星的大氣層內是否有生物所賴以生存的氣體。

　　據英國 BBC引述科學家指，「K2-18b」的體積是地球的兩倍，估計上面的溫度是攝氏零度至四十度，這個溫度範圍為液態水的存在提供必須條件。

　　據美國太空總署的數據，K2-18 b是超級地球，繞M型恆星運行。早於2015年已宣佈發現它。

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