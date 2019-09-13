天文學家發現「K2-18b」行星大氣層內有水

中秋節到了，在人月兩團圓的日子，如何可以看到最美的月光？中台關注大不同。據新華社引述中國天文學會會員兼天津市天文學會理事史志成指：「日落後兩小時是賞月的好時機。」而台北市天文館最關注中秋節隔天是本年最小滿月。 根據史志成指，中秋當天京津一帶的賞月最好時機是日落後兩小時。他指，此時的月亮溫婉可人，靜謐安詳，很容易讓人浮想聯翩。即使用肉眼細觀月亮，都可以看到月亮表面有些地方較明亮，有些地方較暗淡。而這些明暗交錯的圖案，正好給人們豐富的想像空間。 台灣中央社新聞引述台北市天文館表示，今年月圓在中秋節隔天，不僅是今年最小滿月，也是一九九三年九月三十日以來，最小的中秋月，下...

2019-09-13