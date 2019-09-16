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斯諾登盼法國提供庇護

2019-09-16 列印
　　正在俄羅斯過流亡生活的美國中情局前僱員斯諾登，希望法國能向他提供庇護。他在接受法國國際廣播電台訪問時說，希望法國總統馬克龍表態支持他的庇護申請，以便在法國居留。

　　斯諾登一三年逃出美國，公開美國政府秘密文件，揭露華府「稜鏡」監控計劃。現居俄羅斯，美國指斯諾登涉及間諜罪，一直尋求將他引渡返國受審。斯諾登指：「整件事最悲哀的地方，在於一個來自美國的揭密者能開口的地方不在歐洲，而是在這裏（俄羅斯）。」

　　斯諾登一三年八月獲俄羅斯給予庇護，翌年獲俄方的居留許可。迄今為此，已有十多國拒絕他的庇護申請。

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