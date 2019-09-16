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﻿ 研究袋熊方形便便　獲搞笑諾貝爾獎

2019-09-16 列印
第二十九屆搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel）得獎名單出爐！今年的物理獎，由來自台灣的楊佩良和台裔美籍科學家胡立德的團隊再次獲得。這次其獲獎研究為－袋熊排方形便便之謎！

  據了解，袋熊是目前已知唯一會大出立方體便便的動物，其方形便便於一八年五月獲英國的「國家大便博物館」納入館藏。據楊佩良於一八年接受《衛報》採訪時，就曾提到袋熊之所以會排出方形便便，原因和其腸道特性有關。

  Ig Nobel 主辦單位特別提到，這是第二次頒給楊佩良和胡立德，他們團隊於一五年已贏得物理獎，當時研究為哺乳動物小便時間，得出二十一秒定律。
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