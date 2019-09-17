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傳金正恩親函邀特朗普 盼召開第三次「特金會」

2019-09-17 列印
　　南韓傳媒引述外交消息人士報道，指北韓最高領袖金正恩向美國總統特朗普轉送了親筆私函，邀請特朗普召開第三次「特金會」談並訪問平壤。

　　南韓「中央日報」今天在頭版頭條以「金正恩私函 邀請特朗普訪問平壤」為標題，報道北韓和美國在枱面下積極推動第三次「特金會」的消息。匿名人士說：「包括光復節在內的上月第三周，金正恩向特朗普轉達了親筆信函」，這封信與特朗普於九月九日公開的金正恩親函是截然不同的另一封信，可說是一封邀請函。

　　報道指出，就在特朗普八月九日公開金正恩的這封親函的一周後，金正恩又向特朗普送達新的親函屬罕見。暫時未知金正恩是建議在平壤召開第三次「特金會」。

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