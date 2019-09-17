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朴槿惠暫離看守所 入院接受肩部手術

2019-09-17 列印
　　正在服刑的南韓前總統朴槿惠因為肩部症狀沒有好轉，周一被送往首爾市區一所醫院，住院接受肩部手術。朴槿惠一七年三月被關押在首爾看守所，期間因腰椎間盤突出等疾病，到首爾聖母醫院等外部醫院就醫，或在看守所內接受治療。

　　她今年四月和九月，因頸、腰椎間盤突出等癥狀無好轉為由，兩次申請監外執行，但均被拒絕，之後法務部於九月十一日批准她到外部醫院接受手術。

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