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約翰遜首晤歐盟主席 表明堅拒延脫歐

2019-09-17 列印
　　英國首相約翰遜周一與歐盟委員會主席容克商討英國脫歐問題。約翰遜將向容克表明，希望在十月十八日前與歐盟達成協議，若未能得到保證，亦不希望再延遲十月三十一日的脫歐限期。

　　英國廣播公司（BBC）引述唐寧街首相府消息人士報道，約翰遜強調，要在十月十八日前，即歐盟峰會舉行後，和歐盟達成脫歐協議。如果未能達成協議，約翰遜會拒絕再次延期脫歐，並會在無協議下脫歐。

　　約翰遜又在《每日電訊報》撰文說，相信能在數周內和歐盟敲定一項協議。他表示，對於確保一項脫歐協議，未來幾天將是關鍵所在，他計劃和歐盟取得協議，而且仍認為這是可能達到的目標。約翰遜又指，無協議脫歐的結果絕非他所願，但當局已針對無協議脫歐作出「非常大規模」的準備。

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