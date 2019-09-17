約翰遜首晤歐盟主席 表明堅拒延脫歐

曾在香港馬壇司職多個職位的蘭尼，昨日在祖家澳洲的黃金海岸因腎衰竭逝世，終年八十一歲。自香港賽馬轉職業化後，蘭尼是最早來港發展的外籍騎師之一，掛靴後在港出任過受薪董事，其後再轉任練馬師多年，至二○○四年退休。蘭尼在一九五三年出道，曾五度成為冠軍見習身生，並在六○年見習期滿時，贏得墨爾本冠軍騎師殊榮。但因體重問題，他在六四年仍二十五歲時一度掛靴，三年後復出未幾，再因體重問題引退，故於一九七一年轉戰剛剛轉職業化的香港馬壇，至七九年掛靴。 蘭尼掛靴後曾在香港馬會的多個部門工作，包括見習生教頭、司閘員及受薪董事，至一九八九年開倉練馬，至二○○四年退休，其後曾往澳門開倉，當時並聘任昔日...

2019-09-17