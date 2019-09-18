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盧森堡總理形容脫歐過程是一場噩夢

2019-09-18 列印
　　英國首相約翰遜會晤歐盟委員會主席容克，約翰遜本該在與容克的餐會後，與盧森堡總理貝泰爾（Xavier Bettel）會談，再舉行共同記者會。不料，約翰遜臨時以場外抗議民眾嘈雜為由，取消出席記者會，結果這場記者會在貝泰爾的嘲諷下收場。

　　約翰遜以被在場大批示威者喝倒彩抗議為由，臨時決定缺席記者會，直接乘座駕離開，剩下貝泰爾獨自一人見傳媒。貝泰爾形容脫歐過程是一場噩夢，表明所有建議必須寫成文本方案，包括愛爾蘭邊界問題替代方案，讓歐盟討論及考慮。

　　據悉，約翰遜向記者表示，脫歐談話正處於一個「艱難的時刻」。但他強調，脫歐談話有進展。不過，他同時承認，協商沒有重大突破。



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