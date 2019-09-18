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加入臉部辨識挑戰iPhone 11 Google新手機下月中登場

2019-09-18 列印
　　Google周一宣佈將於十月十五日在紐約舉行新產品發表會，預計屆時Pixel 4系列手機將會亮相。傳聞第四代的Pixel手機會加入臉部辨識及隔空手勢功能，希望挑戰蘋果最新的iPhone 11手機。

　　市場猜測Google的發佈會將有Pixel 4 和 4 XL手機亮相，而有關Pixel 4系列傳聞，除了官方認證的雙鏡頭、隔空手勢操作外，Pixel 4 XL日前也在YouTube「提前開箱」，揭露兩種新配色、90Hz屏幕更新率、記憶體及鏡頭規格。

　　據悉Pixel 4在天文攝影模式和夜景模式方面會升級，而在配色方案上，除黑白外或將加入亮橘色，以對撼iPhone 11系列。綜合報道



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