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﻿俄將3D打印機送太空站

2019-09-19 列印
        俄羅斯「3D生物打印解决方案」（3D Bioprinting Solutions）公司管理合夥人赫蘇阿尼表示，俄羅斯太空人將於本月底使用3D生物打印機，在國際太空站列印出兔子、牛和魚的肌細胞。
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