  • 2019年9月20日 星期五
  • 27º
  • 50%
熱門： 修例風波愛國何君堯馬會太子站

日報新聞 > 國際

FB新設獨立監委會 可否決朱克伯格意見

2019-09-20 列印
　　全球最大社交網站facebook宣佈，將設立一個獨立監督委員會，這個委員會將有權在內容適當性的問題上，否決行政總裁朱克伯格的意見。另外，facebook又會和英美政府的執法機關合作，透過人工智能來識別影片的暴力內容，以防範諸如今年三月紐西蘭清真寺的槍擊大屠殺事件在網上直播。

　　facebook新設的監督委員會是根據朱克伯格的要求而成立，他希望設立類似「最高法院」的組織，針對facebook貼文內容的適當性作出艱難的決定。

　　朱克伯格在聲明中說，對於哪些內容適合放在facebook平台上，這個獨立委員會將有最終決定權。他說：「如果有人不同意我們的某項決定，他們可以先向我們上訴，而且很快就能進一步上訴到這個獨立委員會。這個委員會的決定將具有約束力，即便我或facebook其他人不同意也不行。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd