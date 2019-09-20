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舊照片展示塗啡手臉 涉辱回教徒杜魯多道歉

2019-09-20 列印
　　距離加拿大大選投票日只有大約一個月，爭取連任的加拿大總理杜魯多被捲入一場種族主義風波。《時代》周刊取得一幅舊照片，顯示杜魯多年輕時參加一個學校舞會，把自己的臉和手塗成深啡色，又戴上白色頭巾和頭飾。反對黨成員乘機向他發炮，抨擊他侮辱回教徒。杜魯多對自己的行為感到遺憾並公開致歉，解釋當時只是扮演阿拉丁。

　　杜魯多表示：「我年輕時犯了錯誤，真想從沒做過那種事。我現在知道，那是種族主義者才會做的行為，那是糊塗的行為。我對自己感到失望。」

　　未知這幅照片會否影響杜魯多的選情，不過最新民意調查結果卻顯示，他的支持率暫時領先主要對手、保守黨黨魁希爾。

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