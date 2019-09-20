舊照片展示塗啡手臉 涉辱回教徒杜魯多道歉

練馬師告東尼申請，在明日第七場賽事出賽馬「將耀」的配備中加入頭罩。受薪董事小組就此事向他作出查詢。「將耀」上仗於七月七日首次在港出賽時獲勝，當時僅綁上繫舌帶和佩戴環形口銜鐵出賽。小組亦就此事向於九月六日策騎該駒進行試閘的騎師莫雷拉作出查詢。 告東尼解釋，「將耀」在此階段的競賽生涯仍相對缺乏經驗，上季在香港出賽前及在晨操中均顯得緊張。因此，他自今季起在晨操中以及在上述的試閘中均替該駒佩戴頭罩。他與莫雷拉均認為，「將耀」加配此項配備後，有助在晨操中穩定走勢，而在賽事中佩戴頭罩將有助該駒發揮，尤其是考慮到該駒在上述試閘中的表現。 考慮了練馬師告東尼及騎師莫雷拉就此項申請所提出的理...

2019-09-20