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芬蘭首相：英須月底前交脫歐新方案

2019-09-20 列印
　　芬蘭首相林內周三表示，英國首相約翰遜有兩周時間，向歐盟提出新的脫歐方案。

　　林內在巴黎與法國總統馬克龍進行會談後對記者說，他和馬克龍都同意，英國必須於九月底或之前，以書面方式向歐盟提交新的脫歐方案，否則「便完了」。他說：「我們兩人都認為，如果他們（英方）真的有一套新方案和新建議的話，現在是時候要約翰遜以書面形式提出來了。」倫敦唐寧街十號首相府迅速回應道：「我們將繼續進行談判，並會在適當時候提出建議。」未來數天，林內也會與歐盟理事會主席圖斯克及約翰遜會面，商討定出脫歐新限期的可能性。



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