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「關於島嶼」獲選21世紀頂尖舞作

2019-09-20 列印
　　台灣雲門舞集創辦人林懷民於一七年推出的舞作「關於島嶼」，獲英國衞報選為「二十一世紀頂尖二十舞作」之一。衞報大讚作品展現林懷民畢生功力，精煉優雅，一如漢字之美。

　　據雲門舞集昨日引述英國衞報集結多名舞評家的評選結果，林懷民在二○一七年底首演的「關於島嶼」（Formosa）獲選「二十一世紀頂尖二十舞作」第十四名。

　　衞報評，此作品凝聚林懷民長年累積的功力，以及鮮活、令人驚艷的想像力。評語更指出這場獻給台灣的頌歌中，他靈巧地將編舞、意象、留白和印刷體文字融合得天衣無縫。　衞 報







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