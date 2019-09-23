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《蝙蝠俠》誕生80周年 全球13城市亮起蝙蝠燈

2019-09-23 列印
　周六是「蝙蝠俠日」（Batman Day），同時本年亦是《蝙蝠俠》誕生八十周年，世界各地粉絲以不同形式慶祝。而DC漫畫公司則在全球多個城市亮起標誌性的「蝙蝠俠訊號燈」，照亮夜空。

　　據美聯社報，參與今次慶典的城市多達十三個，當中包括美國洛杉磯和紐約、澳洲墨爾本、日本東京、英國倫敦、德國柏林、意大利羅馬、法國巴黎、西班牙巴塞隆拿、加拿大蒙特利爾、巴西聖保羅、墨西哥墨西哥城及南非約翰內斯堡。

　　據路透社報，在日本澀谷十字路口有六十名粉絲參加亮起標誌性的「蝙蝠俠訊號燈」的倒數，並會見了DC Comics首席創意官占姆·李。

　　據報，DC漫畫首席創意總監李提到：「是甚麼讓『蝙蝠俠』如此特別？為甚麼他在八十年後還存在？我今天早些時候在思考這個問題，答案是你們，是你們這些粉絲。」

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