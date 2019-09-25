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質疑濫權為美蒐證 孟晚舟：加國拘捕行動違法

2019-09-25 列印
　　加拿大法院再次開庭審理，中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟案件。孟晚舟的代表律師指，加拿大當局的拘捕行動違法，要求披露更多孟晚舟被捕及羈留期間相關資料和文件。不過，加拿大司法部反駁，無證據證明邊境人員違法拘捕，認為毋須再披露更多文件。

　　華為聲明，指孟晚舟是無辜；更於華為心聲社區的微信帳號為孟晚舟打氣。華為心聲社區中亦轉發了孟晚舟朋友圈的感言：「感謝風雨同行的你們，讓一米陽光照進了我的心……」。

　　社區更發佈了數張孟晚舟穿紫裙戴電子腳鐐的照片，指出：「我們永遠記得你戴著腳鐐的優雅和自信。」有支持者留言表示，這把枷鎖可以限制孟晚舟女士的自由，卻無法封鎖華為和眾多中國科技企業的騰飛。

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